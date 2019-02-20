ZTE Axon 10 Pro и его функции

За энергоснабжение отвечает достаточно мощная батарея на 4300 мАч, которая поддерживает быструю зарядку. Экран имеет размер диагонали 6,4 дюйма и обеспечивает четкость изображения стандарта Full HD+. Разрешение лицевой камеры составляет 25 МП. Камера представлена двумя оптическими блоками на 20 МП и 16 МП.Компания представит топовый смартфон ZTE Axon 10 Pro, который, как и подобает флагману 2019 года, имеет в своей основе свежую разработку компании Qualcomm – чипсет Snapdragon 855 с сотовым модемом X50. Девайс получит 6 ГБ «оперативки», вместимость энергонезависимого модуля пока не оглашена. Рабочей средой для приложений будет актуальная версия ОС Android (9 Pie).О стоимости смартфона пока неизвестно.