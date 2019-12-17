ZTE Axon 10s Pro 5G с процессором Qualcomm Snapdragon 865

Компания ZTE анонсировала свой новый флагманский смартфон Axon 10s Pro с поддержкой сети пятого поколения 5G.

Этот смартфон первым в мире получил новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 с модемом X55 5G.

Новый процессор Qualcomm Snapdragon 865 с модемом X55 5G работает вместе с фирменной технологией ускорения графики Z-Booster 2.0. Ещё смартфон оснастили Wi-Fi модулем 6 поколения. Смартфон будет поставляться с предустановленной версией операционной системы Android 10 с новой оболочкой MiFavor 10.

Другие характеристики и цену смартфона компания ZTE пока не раскрыла.