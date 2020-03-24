ZTE Axon 11 5G с процессором Qualcomm Snapdragon 765G

Компания ZTE провела онлайн-презентацию, на котором анонсировала новый смартфон Axon 11 5G.

Смартфон получил 6.67 дюймовый AMOLED-дисплей закруглёнными краями с разрешением экрана Full HD+. Также на дисплеи разместили каплевидный вырез для 20 Мп фронтальной камеры.

За производительность смартфона будет отвечать игровой процессор Qualcomm Snapdragon 765G в паре с 6/8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ ПЗУ. Также процессор получил поддержку сетей пятого поколения 5G. За автономность смартфона отвечает аккумулятор ёмкостью на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 4.0.

На задней стороне смартфона разместили основную камеру с четырьмя модулями. Главный сенсор на 64 Мп, его дополняет широкоугольный объектив на 8 Мп, сенсор глубины на 2 Мп и макро-камера на 2 Мп.

Ещё смартфон ZTE Axon 11 5G получил: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS, NFC и Dual 4G VoLTE.

Работать будет новинка на операционной системе Android 10 с фирменной оболочкой MiFavor 10 с системой ускорения графики Z-Booster 2.0.

Когда появится смартфон на глобальном рынке, пока что неизвестно.