ZTE Axon 20 5G появился в мировой продаже

Компания ZTE дала старт мировым продажам смартфона Axon 20 5G с подэкранной камерой, который вышел в Китае уже три месяца назад. Цена новинки составляет 450 долларов.

Напомним, что смартфон характеризуется 6,92-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2460:1080 пикселей, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, тыльной квадрокамерой на 64, 8, 2 и 2 Мп, подэкранным дактилоскопом, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 765G, аккумулятором ёмкостью 4220 мАч, быстрой зарядкой на 30 Вт, корпусом с габаритами 172,1:77,9:7,9 мм, массой 198 г, предустановленной оболочкой MiFlavor 10.5 на основе Android 10.