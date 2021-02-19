ZTE Axon 20 5G с подэкранной камерой провалил тест DxOMark

Лаборатория DxOMark наконец-то добралась до теста фронтальной камеры смартфона ZTE Axon 20 5G, который стал первой на рынке моделью с подэкранной селфи-камерой. Что ж, специалисты DxOMark оказались солидарны с предыдущими обзорами – камера для селфи у ZTE получилась ужасной. Она набрала 26 баллов, заняв предпоследнее место в рейтинге. Из минусов отметим обилие шума как на фото, так и на видео, плохую передачу скинтона, слабый динамический диапазон, множество артефактов, ошибочное определение глубины резкости и пр. Плюса всего два – хорошее определение экспозиции и фокус. Напомним, что в смартфоне используется фронтальная камера с 32-Мп датчиком и оптикой с диафрагмой F/2.0. Цена Axon 20 5G составляет 450 долларов.