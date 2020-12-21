ZTE Axon 20 5G теперь доступен для покупки за 449 долларов

Смартфон доступен для покупки в Европе, Азии и Африке. Компания ZTE предлагает телефон в единой конфигурации и только в одном цветовом варианте. В Китае телефон выпускается в трех конфигурациях: 6 + 128 ГБ, 8 + 128 ГБ и 8 + 256 ГБ, но на мировом рынке он доступен только в версии 8 + 128 ГБ по цене 449 долларов США / 449 евро / 419 фунтов стерлингов, и также доступен только в черном цвете.
Axon 20 5G доступен для покупки в следующих странах:
- Европа - Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия. , Словения, Испания, Швеция, Украина и Великобритания.
- Азия - Малайзия, Корея, Филиппины, Саудовская Аравия, Таиланд и ОАЭ.
- Африка - ЮАР.