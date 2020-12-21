ZTE Axon 20 5G теперь доступен для покупки за 449 долларов

Ранее для мирового рынка был анонсирован первый смартфон ZTE с камерой под дисплеем Axon 20 5G. Однако подробности о цене и доступности не были разглашены. Спустя месяц, цена наконец-то была объявлена и смартфон доступен для покупки в нескольких регионах.

Смартфон доступен для покупки в Европе, Азии и Африке. Компания ZTE предлагает телефон в единой конфигурации и только в одном цветовом варианте. В Китае телефон выпускается в трех конфигурациях: 6 + 128 ГБ, 8 + 128 ГБ и 8 + 256 ГБ, но на мировом рынке он доступен только в версии 8 + 128 ГБ по цене 449 долларов США / 449 евро / 419 фунтов стерлингов, и также доступен только в черном цвете.

Axon 20 5G доступен для покупки в следующих странах: