ZTE Axon 30 Ultra 5G вышел на глобальный рынок

В отличие от Huawei, ZTE, кажется, снова встает на ноги и даже неплохо справляется с задачей развития, по крайней мере, на рынке смартфонов. Компания не только может продавать свои смартфоны в США, но и имеет доступ к компонентам и программному обеспечению, к которым Huawei даже не может прикоснуться — всё из-за санкций в отношении китайского гиганта электроники. Доказательством этого является новый смартфон ZTE Axon 30 Ultra 5G, который сегодня отправился в глобальную продажу — ранее смартфон лишь анонсировали для Китая и нескольких других рынков, но теперь устройство планируют продавать по всему миру без ограничений. При этом технические характеристики новейшего флагмана ZTE на первый взгляд выглядят стандартно — за основу производительности взят процессор Qualcomm Snapdragon 888 и 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти. Это именно то, что вы ожидаете от современных телефонов высокого класса.

Более того, достаточно большой 6,67-дюймовый экран с матрицей AMOLED может похвастаться частотой обновления 144 Гц — тоже достаточно приятный бонус на самом деле. Однако, в отличие от Axon 20 5G, данная новинка использует более стандартный вырез под фронтальную камеру на лицевой стороне устройства — так камера снимает гораздо лучше. ZTE Axon 30 Ultra теперь доступен для покупки по всему миру непосредственно в интернет-магазине компании и в магазинах-партнёрах. Он поставляется с собственной MyOS 11 от ZTE на базе Android 11 и, предположительно, с приложениями и сервисами Google Play, предустановленными для международных рынков.
Комментарии и отзывы ZTE Axon 30 Ultra 5G
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