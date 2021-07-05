ZTE Axon 30 Ultra с 16 ГБ ОЗУ появился в продаже

Компания ZTE заявила о скором начале открытых продаж максимальной версии смартфона Axon 30 Ultra, которая оснащается 16 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти. Изначально данный вариант был доступен только для первых покупателей, но с 9 июля его смогут приобрести все желающие за 1020 долларов.

Что до самого смартфона, то он характеризуется 6,67-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, частотой дискретизации 300 Гц, разрешением Full HD+, поддержкой HDR10+, 10-битного цвета и 100% охватом цветового пространства DCI-P3, процессором Snapdragon 888, оперативной памятью LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, жидкостной системой охлаждения, квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп (датчик Sony IMX686 и оптическая стабилизация), 64 Мп (сверхширик), 64 Мп и 8 Мп (перископная камера с 5-кратным оптическим зумом), селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 4600 мАч и поддержкой быстрой зарядки на 66 Вт.