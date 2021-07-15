ZTE Axon 30 показали на официальном постере

ZTE работает над своим смартфоном с камерой под дисплеем второго поколения — ZTE Axon 30, который станет преемником Axon 20 5G. Компания официально подтвердила, что новинка вскоре выйдет на рынок Китая. В преддверии запуска компания начала постепенно раскрывать особенности будущего телефона — сегодня компания поделилась новым рекламным плакатом на Weibo, в котором подробно рассказывается об используемых технологиях. Производитель утверждает, что ZTE Axon 30 использует семь слоев материалов с высоким коэффициентом пропускания света — это необходимо для того, чтобы фотографии, сделанные на фронтальную камеру, получали больше света и не огорчали пользователя излишними засветами. До этого ZTE сообщала, что устройство будет иметь частоту обновления дисплея 120 Гц и плотность пикселей 400 PPI.

Утверждается, что эта новая технология имеет значительные усовершенствования по сравнению с первым поколением смартфонов компании с камерой под дисплеем. ZTE сообщила, что ее команда инженеров провела сложные исследования по эффективному устранению бликов и дифракции от материала, который был ранее установлен над дисплеем. К сожалению, пока что мало что известно о характеристиках будущего смартфона, но предполагается, что он будет работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 888. Другого процессора во флагманском устройстве мы, скорее всего, не увидим — в этом просто нет необходимости. Остаётся лишь надеяться, что все эти обещания окажутся правдивыми.