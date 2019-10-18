ZTE Blade 20 Smart с квадратной камерой

Компания ZTE анонсировала новый бюджетный смартфон Blade 20 Smart.

Аппарат оснастили 6.49-дюймовым IPS LCD-дисплеем с разрешением HD+ с каплевидным вырезом фронтальной камерой на 16 МП. За производительность ZTE Blade 20 Smart отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60 с тактовой частотой 2 ГГц в паре с 4 ГБ ОЗУ и встроенной 128 ГБ ПЗУ которая расширяется с картой microSD.

Новинку оснастили сканером отпечатков пальцев на задней стороне где и основная камера с тремя модулями. Главный сенсор на 16 Мп + широкоугольный объектив на 8 Мп с углом охвата 120 градусов и 2 мегапиксельный сенсор глубины. За автономность смартфона отвечает аккумулятор на 5000 мАч.

Продажи смартфона стартуют 25 октября с ценником в 141$.