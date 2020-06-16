ZTE Blade A3 Prime новый бюджетный смартфон компании

ZTE выпустила новый бюджетный смартфон Blade A3 Prime который, как ожидается будет стоить 99 долларов. В данный момент, смартфон доступен только в Китае. Смартфон оснащен 5,45 дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением Full HD +. Компания оснастила модель процессором MediaTek Helio A22, а также 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти.

Смартфон оборудован 8 Мп камерой на задней панели, а также 5 Мп селфи-камерой. Емкость батареи составляет 2660 мАч. Смартфон имеет разъем для карт памяти microSD. Доступные подключения включают: Wi-Fi, Bluetooth и 4G LTE. Работать смартфон будет на ОС Android 10. Компания добавила в устройство сканер отпечатков пальцев.