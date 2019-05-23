ZTE Blade A5 2019 отдают за 100 долларов

2019-05-23, Автор - Влад Волошин; Продукт - ZTE Blade A5 2019; [95]
Состоялся официальный анонс смартфона ZTE Blade A5 2019, который стоит 100 долларов и за эти деньги предоставляет вам достаточно возможностей для работы с разного рода контентом. Конечно, не стоит ожидать от устройства за 6500 рублей невероятной мощности или чего-то в таком духе. Нет, устройство относится к максимально доступному сегменту и предоставляет простенький процессор и всего 16 гигабайт встроенной памяти. С другой стороны, за эти деньги у более известных производителей вы можете купить разве что чехол для смартфона, тогда как здесь вам предлагают полностью рабочее решение на каждый день. Обязательно стоит обратить внимание на этот продукт, ведь за свои деньги он предоставляет достаточно много возможностей и функций.


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