ZTE Blade V2020 Smart оценен в 12490 рублей

Китайская компания ZTE представила в России смартфон Blade V2020 Smart, который станет доступен для покупки по цене в 12 490 рублей. Новинку оснастили 6,82-дюймовым дисплеем с разрешением 720:1640 пикселей, платформой Unisoc SC9863A, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 16 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, дактилоскопическим сенсором, батареей ёмкостью 5000 мАч, FM-радио, модулем NFC, возможностью подзарядки других гаджетов и предустановленной операционной системой Android 10.