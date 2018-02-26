ZTE Blade V9 официально показали

Официально анонсирован мобильный телефон ZTE Blade V9, который оказался весьма интересным продуктом с невысокой стоимостью. Стоит отметить, что китайские производители понимают - вырваться вперед на рынке флагманов у них не получится при всем желании, там уже плотно уселись титаны рынка. Другое дело - средний класс. Пользователь, который выбирает смартфон за 250 долларов, не смотрит на логотип. Он хочет получить максимум производительности за свои деньги и если ему такую возможность предоставить, то он вполне купит и китайский смартфон. Собственно, ZTE Blade V9 стоит 259 долларов, так что шансов на успех у него предостаточно. Ждем старта продаж в России и тогда можно будет говорить потенциальной конкуренции с другими производителями. Обещают весьма низкую стоимость, кстати.