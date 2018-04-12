ZTE Iceberg показали на скриншотах

В интернете опубликовали скриншоты концепта смартфона из стекла ZTE Iceberg. Конечно, производитель не планирует выпускать данный продукт в массовое производство, это не тот тип устройства, на котором можно что-то заработать. Однако, сама идея смартфона из стекла достаточно интересная — можно ведь делать продукт из какого-то прочного варианта заменителя стекла, как в автомобилях. Такой материал выдерживает удары и падения, умеет амортизировать удары и если сделать защиты от царапин, то стеклянный продукт вполне может будет продавать. Правда, пока что это лишь концепт и никто даже приблизительно не говорит о том, чтобы выпустить устройство в широкие массы. Просто дизайнеры позабавились и показали мобильный телефон будущего, способный удивить своим внешним видом любого преданного фаната высоких технологий.