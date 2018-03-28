ZTE Nubia N2 с АКБ на 5000 мАч вышел в России

Компания Merlion, официальный дистрибьютор Nubia в России объявила о старте продаж смартфона Nubia N2, который может похвастаться емким аккумулятором на 5000 мАч с возможностью быстрой зарядки. Новинку также оснастили 5,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 720:1280 пикселей, сканером отпечатков пальцев, 16-Мп фронтальной и 13-Мп основной камерой, восьмиядерным процессором MediaTek Helio P10 MT6750, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, поддержкой LTE, а также предустановленной Android 7.0 Nougat с оболочкой Nubia UI. Аппарат доступен по рекомендованной розничной цене 12 990 рублей.