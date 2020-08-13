ZTE Nubia Play 5G выйдет 15 августа

В последнее время все чаще пользователи стали обращать свое внимание на игровые смартфоны, так как сейчас играют в игры практически все и каждый хочет получить себе качественно устройство, дабы стрелять по врагам в виртуальном мире. При этом нужно понимать, что производители чаще всего делают свои геймерские устройства действительно производительными, чтобы можно было играть во что-угодно без проблем с частотой кадров. В итоге смартфон ZTE Nubia Play 5G, который должны выпустить уже через два дня, будет пользоваться популярностью благодаря своему дизайну, производительной начинке и прочим моментам. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с устройством, дабы понимать, на что устройство будет готово и что могут показать конкуренты.