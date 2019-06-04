ZTE Nubia Red Magic 3 является самым производительным Android-смартфоном AnTuTu в мае

AnTuTu опубликовал ежемесячный список самых быстрых протестированных Android-устройств.

Для создания данного рейтинга были включены в список модели, которые прошли как минимум 100 тестов в мае. В списке доминируют смартфоны на базе Snapdragon 855. Игровая нубия Red Magic 3 заняла первое место, за которым следует Axon 10 Pro. Третьим стал Xiaomi Mi 9 Explorer. В топ-5 у Xiaomi есть еще два телефона - Black Shark 2 и Mi 9. Список продолжают Meizu 16s, OnePlus 7 Pro и Lenovo Z6 Pro. Завершают рейтинг Galaxy S10 + и Galaxy S10.

Темный монстр от Vivo и его нового суб-бренда iQOO вовсе исчез из этого списка. Когда-то он на равных конкурировал с Mi 9. В AnTuTu заявляют что это связано с последним обновлением ПО, которое напрямую отразилось на результатах тестов. Тест проводился для каждого телефона в период с 1 по 31 мая.