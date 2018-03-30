ZTE Nubia Z17S представили в России

На территории России начались официальные продажи мобильного телефона ZTE Nubia Z17S, который является флагманом своего производителя. Это довольно интересная новинка, которую продают за 40 тысяч рублей. Думаю, если вы давно хотели себе крутой смартфон и все современные характеристики, но отдавать деньги за Samsung или LG не хотелось, то вот вам классный вариант. Смартфон выглядит стильно, у него действительно мощное железо и все в таком духе. Правда, за 42 тысячи уже можно купить флагман от OnePlus, который выглядит более привлекательно, как по мне, у которого местами даже лучше характеристики. Да и пользователи доверяют устройству от китайского бренда намного меньше, будем честными. В итоге, цена в 40 тысяч рублей вроде и мизерная, особенно на фоне конкурентов, но она не может выкинуть конкурентов с рынка.