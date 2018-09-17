ZTE Nubia Z18S с двумя дисплеями засветился на видео

Профильное издание SlashLeaks опубликовало видео, на котором показан смартфон ZTE Nubia Z18S с двумя экранами. Аппарат очень похож на отечественный YotaPhone, но дисплей на задней панели у него цветной. Также отметим почти безрамочный основной экран и двойную камеру. Предполагается, что второй экран пригодится, чтобы делать качественные селфи. Сканер отпечатков пальцев в этом случае будет расположен на боковой грани. Впрочем, нет никакой гарантии в том, что ZTE выпустит коммерческий образец данного устройства. Вполне возможно, что на видео засветился один из прототипов.