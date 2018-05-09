ZTE Nubia готовит новый смартфон

В ближайшем будущем ZTE Nubia должна порадовать вас ном смартфоном с экраном на всю лицевую панель. Пока что не совсем понятно, как именно данная фишка будет отличаться от потенциальных конкурентов по сегменту, ведь сейчас буквально каждый второй гаджет на рынке может похвастаться крутыми экранами на всю панель. С другой стороны, если китайская компания покажет хороший смартфон с высокой производительностью и хорошим экраном, да еще и за адекватные деньги, то можно будет спокойно говорить о конкуренции с именитыми брендами. Этого хватит и для победы над яблочным флагманом в Китае, да и для сражения с местными компаниями тоже. Жаль, правда, что ZTE обычно выставляет слишком высокую цену за свои новинки. Раньше компания наоборот привлекала заниженными ценниками.