ZTE Nubia с двумя экранами засветился на рендерах

Сетевые источники раздобыли изображения необычного смартфона ZTE Nubia, оснащенного экранами с обеих сторон. Также обращают на себя внимание вертикально расположенная двойная камера, двухтоновая светодиодная вспышка, два сканера отпечатка пальцев на боковых частях, симметричный порт USB Type-C и 3,5-мм аудиоразъем. При этом на передней панели нет фронтальной камеры. На экране можно увидеть дату – 24 августа. Возможно, в этот день состоится официальная презентация устройства. Но вполне может быть, что перед нами прототип или вовсе дизайнерский концепт.