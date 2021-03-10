ZTE S получит камеру на 64 мегапикселя

Axon 30 Pro — не единственный телефон, который ZTE планирует выпустить в ближайшее время. Производитель также объявил, что анонсирует и новую серию смартфонов, первое устройство из которой будет выпущено как ZTE S. И сегодня производитель впервые показал устройство нового поколения. Свежий постер, опубликованный на Weibo генеральным директором ZTE, дает нам представление о ZTE S, правда, только о задней крышке гаджета, так как лицевая сторона не представлена. Как видно на изображении выше, ZTE S будет иметь четыре задние камеры, причем основная камера будет сенсором на 64 мегапикселя. К сожалению, остальные характеристики смартфона остались под секретом, как и приблизительная дата релиза или стоимость. Но это флагман и доступным он точно не будет.

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