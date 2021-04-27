ZTE Yuanhang 10 представили в Китае

ZTE анонсировала новый смартфон под названием ZTE Yuanhang 10. Это недорогой телефон с поддержкой технологии 5G, а ещё устройство предлагает экран с высокой частотой обновления, большой внутренней памятью,продвинутой системой камер с тремя камерами и приличным аккумулятором. Но, к сожалению, пока что версия представлена только для китайского рынка и выпускать устройство за пределами страны планируют с другим названием, и, возможно, с другим набором характеристик. Вполне вероятно, что в версии для глобального рынка будет уже не Dimensity 700, а какой-то другой процессор, но это лишь предположения инсайдеров. Ожидаем новостей и тогда можно будет говорить о яркой новинке китайского бренда. Всё же характеристики при цене для Китая отличные.

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