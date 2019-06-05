ZTE готовит два выреза в дисплее

Крупные производители смартфонов довольно активно работают над тем, чтобы создать максимально компактный смартфон с наибольшей диагональю дисплея. Ради этого уменьшают рамки вокруг дисплея, делают вырезы, вставляют камеры прямо в дисплей и все в таком духе. Главная фишка патента ZTE в том, что они будут делать сразу два отверстия и это позволит разместить две камеры или камеру и сканер лица, чтобы получать больше функций при сохранении диагонали дисплея и габаритов устройства. Правда, нужно понимать, что ZTE не самый крупный производитель и больше все зависит от производителей дисплеев. Если они не смогут реализовать эту идею, то просто не будет продукта с двумя вырезами, вот и все. Ждем новостей по этому поводу, согласны?