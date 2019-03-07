ZTE готовит гибкий смартфон

В последнее время многие производители смартфонов стали думать о возможности выпускать свои смартфоны с гибким дисплеем. Дело в том, что это новая мода и есть ощущение, что в будущем, буквально через несколько лет, абсолютно все производители будут выпускать свои смартфоны именно в виде гибких решений. Мы пока что не можем утверждать, что это верное решение, но сразу несколько крупных компаний начали работать в этом направлении. Теперь и китайский гигант ZTE представил свой концепт смартфона, правда у него изгиб идет по горизонтали, а не по вертикали, как у большинства представленных устройств. Может это как-то позволит улучшить дизайн или удобство пользователя, либо же появится возможность сделать его компактнее и легче.