ZTE готовит смартфон на Snapdragon 845

Компания ZTE хотя и не показывает высоких темпов роста в нашем регионе, но в Китае этот бренд продается очень и очень достойно. Теперь вот появилась информация о том, что компания планирует выпустить смартфон на процессоре Snapdragon 845 и что такой смартфон даже протестировали в бенчмарках. Говорить о производительности устройства еще рано, так как пока продукт не попадет в руки оборщиков, вся информация может оказаться враньем. С другой стороны, и так всем понятно, что такого рода смартфон будет мощным. Вопрос лишь в стоимости - если китайская компания заломит высокую цену, то помимо Китая его никто не купит. Дата релиза или хотя бы анонса еще не названа, остается только надеяться на желание производителя выйти за пределы местного рынка и добиться успеха в других странах. Но, есть мнение, что этого никто не планирует.