ZTE готовит второе поколение смартфонов с камерой под дисплеем

Несколько месяцев назад, в сентябре прошлого года, ZTE выпустила смартфон Axon 20 5G, сделав его первым в мире смартфоном с встроенным в дисплей датчиком отпечатков пальцев и фронтальной камерой, которая расположена под самим дисплеем. Теперь китайская компания готовится к запуску следующего преемника. Ни Фей, президент подразделения смартфонов ZTE и президент Nubia Technologies, официально подтвердил в сообщении на Weibo, что скоро будет выпущен новый смартфон компании с камерой под дисплеем. Примечательно, что ZTE будет запускать модель смартфона второго поколения с встроенным сенсором камеры, в то время как большинство компаний все еще находятся на стадии исследований и разработок и пытаются выпустить смартфон с встроенной камерой в течение как минимум пары лет.

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