ZTE останавливает продажу смартфонов из-за санкций США

Производитель смартфонов ZTE остановил продажу своих гаджетов, из-за санкций, введенными Соединенными Штатами. У китайского производителя все еще есть достаточно денег для выполнения своих финансовых обязательств, но он остановил продажи продуктов.По данным Reuters , ZTE заявила, что основная работа была закрыта из-за санкций.Действия США, впервые сообщенные Reuters, могут быть разрушительными для ZTE. В качестве одного из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования наряду с Huawei [HWT.UL], Ericsson ( ERICb.ST ) и Nokia ( NOKIA.HE ), ZTE полагается на американские компании, такие как Qualcomm ( QCOM.O ) и Intel ( INTC.O ). Аналитики заявили, что ZTE будет трудно конкурировать, даже если он сможет найти неамериканских поставщиков.