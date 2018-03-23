ZTE показала Nubia V18

Компания ZTE анонсировала мобильный телефон Nubia V18, который относится к среднему классу и стоит вполне адекватных денег — 205 долларов. Это очень интересная модель, которую можно покупать всем желающим получить доступ к современным технологиям, получить качественный дисплей, более-менее интересный дизайн корпуса и приличную производительность. За 205 баксов получается очень даже интересное решение на каждый день — можно играть в игры, общаться в социальных сетях, смотреть фильмы, получать удовольствие от общения в сети и так далее. Не могу сказать, что это прямо лучшее решение на рынке, но если вы давно хотели себе классный гаджет за небольшое количество денег, то обязательно присмотритесь. За аналогичные деньги получить что-то более крутое вы точно не сможете.