ZTE представила доступные наушники LiveBuds SE

Китайский технологический гигант ZTE совсем недавно, 30 марта, представил серию смартфонов S30, состоящую из ZTE S30, S30 Pro и S30 SE. Компания также выпустила умные часы Watch GT, которые стоят менее 100 долларов. Возможно, многие не знают, что ZTE также представила новые беспроводные наушники — о них было достаточно мало информации и большинство СМИ пропустило данный релиз. Продукт получил название ZTE LiveBuds SE и, похоже, является урезанной версией ZTE LiveBuds, выпущенной в прошлом году. Эта версия выглядит дешевле своей предшественницы, но не настолько, чтобы гаджет выглядел плохо. Просто это более доступная версия, которая может в режиме ожидания держать батарею 7 дней и передавать музыку без проводов. Цена для России пока не названа.