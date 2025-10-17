ZTE представила геймерский RedMagic 11 Pro с СЖО

Компания nubia официально представила в Китае свои новые флагманские смартфоны RedMagic 11 Pro и RedMagic 11 Pro+. Эти устройства построены на базе мощного процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 и ориентированы на геймеров, предлагая топовую производительность и продвинутую систему охлаждения. Обе модели получили схожие характеристики и дизайн — в каждом смартфоне установлен активный вентилятор и жидкометаллическая испарительная камера, а версия Pro+ дополнительно оснащена пульсирующей системой жидкостного охлаждения. Также RedMagic 11 Pro и Pro+ оснащены 6,85-дюймовым AMOLED-дисплеем BOE X10 с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Фронтальная камера скрыта под экраном, а сканер отпечатков пальцев выполнен в виде ультразвукового 3D-модуля под дисплеем.

Стоит сказать, что смартфоны работают на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 в паре с фирменным игровым чипом R4, поддерживают до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5T и до 1 ТБ встроенной памяти стандарта UFS 4.1 Pro. RedMagic 11 Pro получил аккумулятор ёмкостью 8000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Версия Pro+ оснащена батареей на 7500 мАч, поддерживающей проводную зарядку мощностью 120 Вт и беспроводную на 80 Вт. Основная камера у обоих смартфонов двойная — главный модуль на 50 Мп и сверхширокоугольный сенсор также на 50 Мп. Фронтальная камера под экраном имеет разрешение 16 Мп, но качество, вероятно, будет не очень высоким, так как камера снимает из-под дисплея.
Релиз iOS 26 плохо сказался на расходе батареи…
Apple выпустила крупное обновление iOS 26 в понедельник, и хотя оно принесло массу новых возможностей, вк…
Realme GT 8 Pro со сменным блоком камеры показали на рендера…
Компания Realme опубликовала новые изображения флагманского смартфона Realme GT 8 Pro, который будет офиц…
OPPO Find X9 выйдет в розовой расцветке …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился новыми подробностями о смартфонах OPPO Find X9, ре…
Redmi Turbo 5 выйдет в конце этого года …
Известный инсайдер Smart Pikachu поделился подробностями о сроках выхода смартфона Redmi Turbo 5. Утвержд…
Флагман OPPO Find X9 Pro получит квадрокамеру …
Авторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл подробности об основной камере флагманского смартфон…
OPPO Find X9 показали на рендере …
Авторитетный информатор Digital Chat Station опубликовал изображение задней панели смартфона OPPO Find X9…
iStore отзывает павербанки из-за опасности возгорания…
Компания iStore объявила отзыв аккумуляторной батареи Magnetic Wireless Power Bank ёмкостью 5000 мАч (мод…
Samsung Galaxy S26 Edge получит более ёмкую батарею…
Samsung решила пойти нестандартным путём в продвижении своих флагманских смартфонов, выпустив Galaxy S25 …
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor