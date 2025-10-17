ZTE представила геймерский RedMagic 11 Pro с СЖО

Компания nubia официально представила в Китае свои новые флагманские смартфоны RedMagic 11 Pro и RedMagic 11 Pro+. Эти устройства построены на базе мощного процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 и ориентированы на геймеров, предлагая топовую производительность и продвинутую систему охлаждения. Обе модели получили схожие характеристики и дизайн — в каждом смартфоне установлен активный вентилятор и жидкометаллическая испарительная камера, а версия Pro+ дополнительно оснащена пульсирующей системой жидкостного охлаждения. Также RedMagic 11 Pro и Pro+ оснащены 6,85-дюймовым AMOLED-дисплеем BOE X10 с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Фронтальная камера скрыта под экраном, а сканер отпечатков пальцев выполнен в виде ультразвукового 3D-модуля под дисплеем.

Стоит сказать, что смартфоны работают на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 в паре с фирменным игровым чипом R4, поддерживают до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5T и до 1 ТБ встроенной памяти стандарта UFS 4.1 Pro. RedMagic 11 Pro получил аккумулятор ёмкостью 8000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Версия Pro+ оснащена батареей на 7500 мАч, поддерживающей проводную зарядку мощностью 120 Вт и беспроводную на 80 Вт. Основная камера у обоих смартфонов двойная — главный модуль на 50 Мп и сверхширокоугольный сенсор также на 50 Мп. Фронтальная камера под экраном имеет разрешение 16 Мп, но качество, вероятно, будет не очень высоким, так как камера снимает из-под дисплея.