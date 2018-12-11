ZTE представила новую модификацию смартфона Nubia X

2018-12-11, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - ZTE Nubia X Collectors Edition; [125]
Компания ZTE представила новую модификацию смартфона Nubia X с ОС Android 8.1 Oreo. Новинка получила название Nubia X Collectors Edition. Гаджет оснащен двумя дисплеями , которые расположены во фронтальной и тыльной частях корпуса. Лицевая панель наделена 6,26-дюймовым экраном с разрешением 2280 на 1080 точек. Сзади установлен 5,1-дюймовый экран с разрешением 1520 на 720 пикселей. За производительность устройства отвечает Snapdragon 845 и 8 Гбайт ОЗУ. Для селфи-съемки служит основная двойная камера на базе датчиков с 16 млн и 24 млн пикселей. Стоимость новинки составляет около 770 долларов.


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