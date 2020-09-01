Компания ZTE представила первый в мире смартфон с камерой под дисплеем.

Новинка получила название Axon 20 5G, который имеет 6,92-дюймовый дисплей с разрешением экрана Full HD+. Китайская компания ZTE успешно создала фронтальную камеру под дисплеем, которая гармонирует с окружающей областью дисплея. Смартфон ZTE Axon 20 5G поддерживает 10-битную глубину цвета и 100% охват цветовой гаммы DCI-P3, достигая цветового стандарта профессиональных экранов цифрового кино.

За производительность смартфона будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 765 в паре 6/8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ ПЗУ. К сожалению других информации о новинке пока что нет.