ZTE представила смартфон Blade A75 5G

Остальные характеристики практически идентичны — смартфон оснащён 6,6-дюймовым IPS LCD-экраном с частотой обновления 120 Гц и разрешением HD+. Тыльная панель выполнена из стекла и доступна в двух цветах — Mint Green (мятный зелёный) и Diamond Black (алмазный чёрный). Также стоит отметить стильный модуль камеры на тыльной панели, похожий по дизайну на более дорогую модель nubia Z60S Pro. Сканер отпечатков пальцев размещён на боковой грани, как это часто бывает у устройств с LCD-дисплеями, а работает Blade A75 на чипе Unisoc T760. Это 6-нм процессор с четырьмя ядрами Cortex-A76 и четырьмя ядрами Cortex-A55, а также графическим процессором Mali-G57. Устройство оснащено 128 ГБ быстрой памяти UFS 3.1 памяти и 4 ГБ оперативной памяти. Весьма интересное устройство на самом деле, потому что за свои деньги оно даёт очень много возможностей.