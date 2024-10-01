ZTE представила смартфон Blade A75 5G

В начале этого года компания ZTE представила nubia Focus — доступный камерофон с основным сенсором на 108 Мп и поддержкой 5G на базе мобильного процессора Unisoc T760. А теперь компания без лишнего шума запустила более доступную версию этого смартфона под названием ZTE Blade A75 5G. Главное отличие — замена сенсора основной камеры на более простой модуль на 50 Мп. Он дополнен сенсором глубины на 2 Мп, так что в целом данная конфигурация соответствует доступности устройства. Но фронтальная камера получила улучшение — вместо 5 Мп теперь используется модуль на 8 Мп, у которого качество снимков должно быть заметно выше.

Остальные характеристики практически идентичны — смартфон оснащён 6,6-дюймовым IPS LCD-экраном с частотой обновления 120 Гц и разрешением HD+. Тыльная панель выполнена из стекла и доступна в двух цветах — Mint Green (мятный зелёный) и Diamond Black (алмазный чёрный). Также стоит отметить стильный модуль камеры на тыльной панели, похожий по дизайну на более дорогую модель nubia Z60S Pro. Сканер отпечатков пальцев размещён на боковой грани, как это часто бывает у устройств с LCD-дисплеями, а работает Blade A75 на чипе Unisoc T760. Это 6-нм процессор с четырьмя ядрами Cortex-A76 и четырьмя ядрами Cortex-A55, а также графическим процессором Mali-G57. Устройство оснащено 128 ГБ быстрой памяти UFS 3.1 памяти и 4 ГБ оперативной памяти. Весьма интересное устройство на самом деле, потому что за свои деньги оно даёт очень много возможностей.
Infinix NOTE 40 Pro Racing Edition оценен в 27 тысяч рублей …
Компания Infinix представила в России смартфон NOTE 40 Pro Racing Edition, который был разработан в партн…
Смартфон Huawei Mate XT за $2800 заказали уже 6 млн человек…
Чуть больше недели назад компания Huawei начала принимать предварительные заказы на складывающийся втрое …
Meizu готовит к официальному релизу смартфон Lucky 08…
Хотя компания Meizu уже давно якобы ушла из бизнеса смартфонов, на деле производитель продолжает активно …
Xiaomi 14 Civi Limited Edition Panda Design готов к выходу…
Компания Xiaomi объявила, что специальные версии смартфона Xiaomi 14 Civi под названием Limited Edition P…
Раскладушку HMD Barbie Phone оценили в 130 евро …
Компания HMD пополнила ассортимент телефонов-раскладушек моделью Barbie Phone, которая получила розовую р…
Samsung Galaxy F05 должны представить в самое ближайшее врем…
Новый смартфон Samsung Galaxy F05, который пока что официально никто не анонсировал, недавно получил серт…
Смартфон OnePlus Nord 4 появился в продаже …
Компания OnePlus выпустила в продажу смартфон Nord 4, который стоит 500 и 550 евро за версии с 12/256 ГБ …
Смартфон Infinix Zero 40 4G оценен в 280 долларов …
Компания Infinix Mobile объявила о выпуске смартфона Zero 40 4G, который обойдется в 280 долларов за базо…
Смартфон на каждый день с подсветкой на крышке. Обзор TECNO POVA 5 Pro 5GСмартфон на каждый день с подсветкой на крышке. Обзор TECNO POVA 5 Pro 5G
Вот это действительно ТОП за свои деньги. Обзор Infinix NOTE 40Вот это действительно ТОП за свои деньги. Обзор Infinix NOTE 40
Что выбрать realme 12+ или Redmi Note 13 Pro. Тесты камеры, автономности, быстродействияЧто выбрать realme 12+ или Redmi Note 13 Pro. Тесты камеры, автономности, быстродействия
Доступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27sДоступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27s
Кнопочный телефон с хорошей автономностью. Обзор Xenium X170Кнопочный телефон с хорошей автономностью. Обзор Xenium X170
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor