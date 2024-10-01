ZTE представила смартфон Blade A75 5G

В начале этого года компания ZTE представила nubia Focus — доступный камерофон с основным сенсором на 108 Мп и поддержкой 5G на базе мобильного процессора Unisoc T760. А теперь компания без лишнего шума запустила более доступную версию этого смартфона под названием ZTE Blade A75 5G. Главное отличие — замена сенсора основной камеры на более простой модуль на 50 Мп. Он дополнен сенсором глубины на 2 Мп, так что в целом данная конфигурация соответствует доступности устройства. Но фронтальная камера получила улучшение — вместо 5 Мп теперь используется модуль на 8 Мп, у которого качество снимков должно быть заметно выше.

Остальные характеристики практически идентичны — смартфон оснащён 6,6-дюймовым IPS LCD-экраном с частотой обновления 120 Гц и разрешением HD+. Тыльная панель выполнена из стекла и доступна в двух цветах — Mint Green (мятный зелёный) и Diamond Black (алмазный чёрный). Также стоит отметить стильный модуль камеры на тыльной панели, похожий по дизайну на более дорогую модель nubia Z60S Pro. Сканер отпечатков пальцев размещён на боковой грани, как это часто бывает у устройств с LCD-дисплеями, а работает Blade A75 на чипе Unisoc T760. Это 6-нм процессор с четырьмя ядрами Cortex-A76 и четырьмя ядрами Cortex-A55, а также графическим процессором Mali-G57. Устройство оснащено 128 ГБ быстрой памяти UFS 3.1 памяти и 4 ГБ оперативной памяти. Весьма интересное устройство на самом деле, потому что за свои деньги оно даёт очень много возможностей.