ZTE представила смартфон Red Magic 9S Pro

Реализовать это позволила в том числе обновлённая система охлаждения ICE 13.5, которую оснастили паровой камерой площадью 10 182 квадратных миллиметров и новым охлаждающим гелем, который позволяет более эффективно рассеивать тепловую энергию. В сочетании с вентилятором, вращающимся со скоростью 22000 об/мин (это огромная скорость вращения, но вентилятор поставляется с очень небольшим диаметром лопастей, так что всё логично), система может снизить температуру процессора на 19,5 °C. Ещё здесь представлена большая батарея ёмкостью 6500 мАч с зарядкой мощностью 80 Вт, благодаря чему смартфон заряжается полностью всего за 35 минут. Естественно, здесь установлен большой дисплей с высоким разрешением и достаточно приличной частотой обновления, имеется стильный корпус в фирменном дизайне и масса мелких бонусов, которые заслуживают внимания.