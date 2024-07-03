ZTE представила смартфон Red Magic 9S Pro

Сегодня были официально представлены новые геймерские смартфоны Red Magic 9S Pro и 9S Pro+ — они оснащены улучшенным процессором нового поколения и, что даже важнее, усовершенствованной системой охлаждения. Собственно, в плане железа нет никаких удивительных моментов — здесь задействован чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с производительным ядром, работающим на тактовой частоте 3,4 ГГц. Компания утверждает, что Red Magic 9S Pro продемонстрировал рекорд производительности в бенчмарке AnTuTu — там смартфону удалось получить целых 2369542 балла, что является самым высоким результатом среди Android-устройств в мире.

Реализовать это позволила в том числе обновлённая система охлаждения ICE 13.5, которую оснастили паровой камерой площадью 10 182 квадратных миллиметров и новым охлаждающим гелем, который позволяет более эффективно рассеивать тепловую энергию. В сочетании с вентилятором, вращающимся со скоростью 22000 об/мин (это огромная скорость вращения, но вентилятор поставляется с очень небольшим диаметром лопастей, так что всё логично), система может снизить температуру процессора на 19,5 °C. Ещё здесь представлена большая батарея ёмкостью 6500 мАч с зарядкой мощностью 80 Вт, благодаря чему смартфон заряжается полностью всего за 35 минут. Естественно, здесь установлен большой дисплей с высоким разрешением и достаточно приличной частотой обновления, имеется стильный корпус в фирменном дизайне и масса мелких бонусов, которые заслуживают внимания.
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