ZTE представила смартфон среднего уровня Blade Max View

Компания ZTE выпустила смартфон среднего уровня Blade Max View с соотношением сторон 18:9. Гаджет получил 6-дюймовый экран с разрешением 2160 на 1080 точек. Сердцем устройства стал процессор Snapdragon 435 разработки Qualcomm. Основная камера выполнена в виде сдвоенного модуля с датчиками на 16 млн и 2 млн пикселей. Во фронтальной части установлена 8-мегапиксельная камера. Емкость аккумулятора девайса равна 4000 мА.ч. Габариты аппарата составляют: 163,1 * 74,9 * 8,13 мм. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.2. Приобрести новинку можно за 200 долларов.