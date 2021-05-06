ZTE представила смартфоны Tianji Axon A31

ZTE анонсировала новую серию смартфонов в Китае — серия Tianji Axon A31 основана на серии смартфонов Axon 30, но добавляет чип безопасности, поддерживает двойные профили и предназначена исключительно для корпоративных пользователей (правительственные чиновники, полиция и бизнес-профессионалы). Серия Axon A31 включает Axon A31, Axon A31 Pro и Axon A31 Ultra. Axon A31 и Axon A31 Pro имеют тот же дизайн, что и Axon 30 Pro, в то время как Axon A31 Ultra основан на Axon 30 Ultra. Все три телефона поддерживают двойные профили — один для работы, а другой для личного использования. У них также есть специальный чип шифрования безопасности. К сожалению, продавать смартфоны данной линейки на территории России производитель не планирует.