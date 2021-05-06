ZTE представила смартфоны Tianji Axon A31

ZTE анонсировала новую серию смартфонов в Китае — серия Tianji Axon A31 основана на серии смартфонов Axon 30, но добавляет чип безопасности, поддерживает двойные профили и предназначена исключительно для корпоративных пользователей (правительственные чиновники, полиция и бизнес-профессионалы). Серия Axon A31 включает Axon A31, Axon A31 Pro и Axon A31 Ultra. Axon A31 и Axon A31 Pro имеют тот же дизайн, что и Axon 30 Pro, в то время как Axon A31 Ultra основан на Axon 30 Ultra. Все три телефона поддерживают двойные профили — один для работы, а другой для личного использования. У них также есть специальный чип шифрования безопасности. К сожалению, продавать смартфоны данной линейки на территории России производитель не планирует.

Комментарии и отзывы ZTE Tianji Axon A31
Новости:
Смартфон Poco X3 Pro выходит в России

Компания Xiaomi поделилась подробностями российского релиза смартфона Poco X3 Pro, международный дебют ко...
Xiaomi Mi 11X показали на фото

Ману Кумар Джейн, представляющий компанию Xiaomi в Индии, показал фотографии смартфона Mi 11X. Ранее Xiao...
Смартфон Nokia G10 оценен в 12 тысяч рублей

Компания HMD Global представила недорогой смартфон G10, который уже доступен для предварительного заказа ...
Серия смартфонов Realme 8 появятся в Тайланде

Серия смартфонов Realme 8 прибыла в Тайланд. ...
Realme X7 Pro Extreme Edition появился в продаже

Компания Realme дала старт продажам смартфона Realme X7 Pro Extreme Edition, который может похвастаться к...
Тонкий смартфон Vivo S9e появился в прод...
Тонкий смартфон Vivo S9e появился в прод Компания Vivo дала старт китайским продажам смартфона Vivo S9e, который был представлен в начале этого ...
Смартфон Vivo (V2118A) с процессором Sna...
Смартфон Vivo (V2118A) с процессором SnaЗагадочный смартфон компании Vivo с номером модели V2118A появился в базе данных консоли Google Play. ...
Обзор j5create JCD383. Адаптер USB-C фор...
Обзор j5create JCD383. Адаптер USB-C форБольшинство рассмотренных за последние 2 года ноутбуков располагали только ограниченным количеством разъе...
Redmi 8A Dual получил обновление MIUI 12...
Redmi 8A Dual получил обновление MIUI 12Китайский гигант Xiaomi по разработке смартфонов выпустила обновление MIUI 12 для смартфона Redmi 8A Dual...
Обзор CryoFall. Симулятор выживания в жа...
Обзор CryoFall. Симулятор выживания в жаПредставляем вашему вниманию новую выживалку от студии AtomicTorch Studio, которая уже достаточно длитель...
Redmi 10X 4G начал получать обновление О...
Redmi 10X 4G начал получать обновление ОСмартфон Redmi 10X 4G был запущен в прошлом году в Китае, устройство поставлялось с MIUI 11 на базе Andro...
Samsung Galaxy M12 вышел в России...
Samsung Galaxy M12 вышел в РоссииКомпания Samsung дала старт российским продажам недорогого смартфона Galaxy M12, который уже успел стать ...
5G-смартфон iQOO U3x оценен в $190...
5G-смартфон iQOO U3x оценен в $190Компания iQOO официально анонсировала смартфон iQOO U3x, который стал её самой доступной моделью с поддер...
У Google появилось новое приложение для ...
У Google появилось новое приложение для У компании Google появилось новое приложение для сканирования документов, которое автоматически классифиц...
Samsung Galaxy M62 выйдет 3 марта...
Samsung Galaxy M62 выйдет 3 мартаОфициальный магазин Samsung на Lazada Philippines и аккаунт Samsung Malaysia в Facebook подтвердили, что ...
Redmi MAX TV 86 официально представлен...
Redmi MAX TV 86 официально представленНа мероприятии, посвященном запуску серии Redmi K40, суббренд Xiaomi также анонсировал три других продукт...
Apple и Samsung крупнейшие заказчики пол...
Apple и Samsung крупнейшие заказчики полСогласно отчетам опубликованным в сети, компания Apple сохранил свои позиции в качестве покупателя полупр...
Обзор MSI MAG B560M MORTAR WIFI. Тесты материнской платыОбзор MSI MAG B560M MORTAR WIFI. Тесты материнской платы
Обзор realme C21 64GB. Долгоиграющий ультрабюджетник с NFCОбзор realme C21 64GB. Долгоиграющий ультрабюджетник с NFC
Обзор Philips 242B9T. Монитор с мультитачОбзор Philips 242B9T. Монитор с мультитач
Обзор Corsair iCUE 4000X RGB (CC-9011205-WW). Корпус с управляемой подсветкойОбзор Corsair iCUE 4000X RGB (CC-9011205-WW). Корпус с управляемой подсветкой
Обзор Cooler Master CK530 V2. Компактная механическая клавиатура с грамотной подсветкойОбзор Cooler Master CK530 V2. Компактная механическая клавиатура с грамотной подсветкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор

2006-2021 © MegaObzor