ZTE представит свою прошивку MyOS 30 марта

ZTE, китайская технологическая компания, сегодня официально анонсировала свой новый интерфейс мобильной операционной системы — MyOS. Фактически, это новая прошивка, которая будет добавлять фирменные особенности интерфейса компании поверх операционной системы Android, как это реализовано у Xiaomi или Samsung. Ожидается, что новый пользовательский интерфейс MyOS, работающий поверх операционной системы Android, будет впервые доступен на грядущих смартфонах компании ZTE серии S30, запуск которых также запланирован на 30 марта в Китае. Позже он выйдет и для других моделей ZTE. А вот информации о возможности обновить старые устройства до нового интерфейса нет. Вероятно, такой возможности у пользователей попросту не будет.