ZTE представит три будущих флагмана с чипсетом Snapdragon 8 Gen 1

Согласно новой утечке, ZTE представит три будущих флагмана с чипсетом Snapdragon 8 Gen 1. Новый флагманский чип от Qualcomm, будет работать в следующей линейке игровых телефонов от компании, а именно на nubia Red Magic 7 и Red Magic 7 Pro. Ожидается, что они будут иметь номера моделей NX679J и NX709J.

Основной флагман nubia Z40 также находится в стадии разработки с тем же чипом Snapdragon 8 Gen 1. Хотя, учитывая, что текущая модель nubia Z30 Pro была анонсирована совсем недавно, остается предполагать, появится ли Z40 - NX701J в ближайшее время или нет. В просочившемся списке устройств также упоминается телефон M2 Play - номер модели NX90J7. Однако он, вероятно, не будет иметь флагманский чипсет Qualcomm. Кроме того, его название сбивает с толку, поскольку ZTE уже выпускала смартфон под таким названием в 2017 году.

Комментарии и отзывы nubia Z40
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