ZTE продемонстрировала смартфон Axon 20 5G с фронтальной камерой под дисплеем

Компания ZTE продемонстрировала рекламный ролик с участием смартфона Axon 20 5G, который получил фронтальную камеру под дисплеем. Представители ZTE рассказали, что расположить камеру под дисплей было очень проблематично как в техническом плане, так и в финансовом.

ZTE Axon 20 5G получит производительный процессор Snapdragon 765G, 6,92 дюймовый OLED-экран. Основная камера на 64 Мп, а фронтальная, как нам известно будет на 32 Мп. С коробки установлена ОС Android 10. Емкость аккумулятора составит 4120 мАч.

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