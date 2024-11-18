ZTE раскрыла дизайн флагмана Nubia Z70 Ultra

Бренд Nubia опубликовал пресс-рендеры, раскрывающие дизайн флагманского смартфона Nubia Z70 Ultra. Судя по всему, аппарат выйдет в черной, бежевой и синей (Starry Night Edition) расцветках корпуса. Ранее производитель подтвердил наличие топовой 3-нанометровой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,32 ГГц, оперативной памяти LPDDR5X и флеш-памяти UFS4.0, защиты от воды и пыли согласно степеням IP68 и IP69, 6,85-дюймового OLED-дисплея с разрешением 1,5К, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 2000 кд/кв.м, подэкранной фронтальной камеры высокого качества, отдельной кнопки камеры, как в новых iPhone, и предустановленной операционной системой Android 15 без рекламы и ненужных приложений. Официальный дебют Nubia Z70 Ultra запланирован на 21 ноября.