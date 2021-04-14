ZTE рассказала о характеристиках Axon 30 Ultra

На протяжении достаточно длительного времени в сети ходила информация о том, что компания ZTE планирует отправить в продажу свой новый флагманский смартфон, инсайдеры даже раскрыли его характеристики. Теперь же производитель решил, что ждать до анонса не стоит, и сам раскрыл все параметры будущего смартфона ZTE Axon 30 Ultra, который должны представить в самое ближайшее время. Главное преимущество данного смартфона в процессоре Qualcomm Snapdragon 888, который может похвастаться приличной производительностью за разумные деньги. Правда, стоимость самого флагмана производитель решил не называть, так что говорить о конкуренции с другими гаджетами с аналогичным процессором мы пока что не можем, но устройство должно быть доступным.

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