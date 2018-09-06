ZTE выпустила мощный смартфон Nubia Z18

Компания ZTE выпустила мощный смартфон под названием Nubia Z18. Гаджет получил 5,99-дюймовый экран с разрешением 2160 на 1080 точек. За производительность устройства Nubia Z18 отвечает чип Snapdragon 845. Объем оперативной памяти составляет 6 Гбайт. В наличии новинки также имеется сдвоенная основная камера на базе сенсоров с 24 и 8 млн пикселей, 8-мегапиксельная фронтальная камера. Емкость аккумулятора равна 3450 мА.ч. В качестве ОС выступит ОС Android 8.1 Oreo. Приобрести новинку можно в черном и красном цветовом исполнении по цене от 350 евро.