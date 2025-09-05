ZTE выпустила ультратонкий nubia Air

Тонкие смартфоны становятся главным трендом 2025 года, и nubia Air от ZTE — одно из самых свежих предложений в этой категории. Основная особенность устройства — рекордно изящный корпус толщиной всего 6,7 мм, а в самой узкой части смартфон имеет толщину лишь 5,9 мм. Вес смартфона составляет 172 грамма — при этом он получил защиту по стандартам IP68 и IP69K, что означает полную пыленепроницаемость и устойчивость к горячим струям воды под давлением. Аппарат оснащён 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1224х2720 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Экран способен демонстрировать пиковые 4500 нит яркости, прикрыт стеклом Gorilla Glass 7i и дополнен сканером отпечатков пальцев под поверхностью. Фронтальная камера на 20 Мп встроена в аккуратный вырез, а сзади установлены основной модуль на 50 Мп, датчик глубины на 2 Мп и дополнительный вспомогательный сенсор на 0,08 Мп.

«Под капотом» работает процессор Unisoc T8300 в паре с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Nubia Air будет доступен в цветах Titanium Black, Streamer Black и Titanium Desert. Первыми новинку получат покупатели в Европе по цене 250 евро, а затем она поступит в продажу в странах Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Визуально смартфон выглядит достаточно привлекательно, но, конечно, всегда существует вероятность, что разницу с 1 мм пользователи не заметят.
