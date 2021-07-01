ZTE выпустит Axon 30 Ultra и Axon 30 Pro с камерой под дисплеем

В первой половине текущего года компания ZTE выпустила два флагманских смартфона Axon 30 Ultra и Axon 30 Pro, у которых на фронтальной стороне имеются отверстия для фронтальной камеры. Это вполне стандартная ситуация для современного рынка смартфонов, но производитель решили пойти дальше, чтобы предоставить потенциальным покупателям возможность приобрести смартфон с фронтальной камерой под дисплеем. Данная технология уже использовалась производителем в другом смартфоне, а теперь пришло время проапгрейдить свои уже выпущенные флагманы, предоставив желающим более современные устройства для приобретения. Стоит сразу отметить, что в плане аппаратной составляющей данные смартфоны от своих оригинальных предшественников ничем не отличаются.

Представители компании заявили, что они вложили немало ресурсов и времени для того, чтобы реализовать смартфон с камерой под дисплеем. Для этого инженерам пришлось переработать систему подавления бликов, улучшить экспозицию и работу с диафрагмой, чтобы избавиться от различных артефактов и засветов на фотографии. Пока что, к сожалению, реальных примеров фотографий с данного смартфона у нас нет, так как производитель их ещё не публиковал. Но, вероятно, в ближайшем будущем зарубежные блогеры опубликуют свои полноценные обзоры, в которых будет полная информация о данном аспекте нового смартфона. И если производителю удалось исправить все проблемы с фотографиями на фронталку, то это действительно круто.
Комментарии и отзывы ZTE Axon 30 Ultra
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