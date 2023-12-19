За глобальный Redmi Note 13 Pro+ попросят 500 евро

На сайте Amazon появилась страница с глобальной версией смартфона Redmi Note 13 Pro+, на которой указана её цена. Итак, во Франции за версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти попросят 500 евро, а в Италии и Испании – 450 евро. Отметим, что в Китае нет версии Redmi Note 13 Pro+ с 8 ГБ ОЗУ.

Оцененный в Китае в 260 долларов за вариант с 12/256 ГБ памяти Redmi Note 13 Pro+ оснащается тройной тыльной камерой с модулями разрешением 200 Мп (датчик Samsung ISOCELL HP3 и оптическая стабилизация изображения), 8 Мп (сверхширокоугольный модуль) и 2 Мп (макро), селфи-камерой на 16 Мп, 6,67-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с разрешением 1,5К, яркостью 1800 кд/кв.м и частотой регулировки ШИМ 1920 Гц, 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7200 Ultra, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 4000 мм2, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки, защитой от воды в соответствии со степенью IP68, адаптером Wi-Fi 6, модулем NFC, стереодинамиками и ИК-излучателем.
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