За глобальную версию Xiaomi Mi 11 просят $800

Магазин Giztop начал принимать предварительные заказы на глобальную версию новенького флагмана Xiaomi Mi 11. Как и предполагалось, международный вариант оказался значительно дороже китайского – 800 долларов против 610 за версию с 8/128 ГБ памяти. А вариант с 12/256 ГБ памяти и вовсе оценен в 1100 долларов. Отправку заказов обещают начать уже в первых числах января.

Напомним, что смартфон оснащается топовым процессором Qualcomm Snapdragon 888, 6,81-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2К, частотой обновления 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 480 Гц, поддержкой HDR10+ и MEMC, пиковой яркостью 1771 кд/кв.м и стеклом Gorilla Glass Victus, подэкранным дактилоскопом (измеряет пульс), быстрой оперативной памятью LPDDR 5 со скоростью 6400 Мбит/с, флеш-памятью UFS 3.1, поддержкой Wi-Fi 6E, проводной зарядкой мощностью 60 Вт, беспроводной на 50 Вт и обратной беспроводной на 10 Вт, батареей ёмкостью 4600 мАч, стереодинамиками и тройной тыльной камерой с модулями на 108 Мп (есть оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро).