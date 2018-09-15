Защищенная новинка под названием BV6800 Pro компании Blackview

В роли ОС – Android 8.0 Oreo. Разрешение 5,7-дюймового экрана (18:9) с покрытием Gorilla Glass 3 – Full HD+. Предусмотрено 4 Гб ОЗУ и 64 Гб внутренней памяти, двойная тыльная камера (один из модулей здесь Sony IMX 298, f/2,0 на 16 Мп), селфи-камера на 8 Мп, АКБ на 6580 мА/ч, модули Wi-Fi, NFC, Bluetooth 4.1, порт USB Type-C, комбинированный слот под две SIM-карты, аудио-разъем (3,5 мм).В основе аппарата лежит 8-ядерный (1,5 ГГц) чипсет MediaTek MT6750T с графикой Mali-T860-MP2. Благодаря усиленному корпусу гаджет не боится ударов и падений, прекрасно выдерживает испытания полевыми условиями, а также воздействие всевозможных внешних факторов (перепады давления, вибрация, тряска). Стоимость смартфона составит 200 долларов.