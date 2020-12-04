Защищенный Oukitel WP10 уже продают со скидкой

Компания Oukitel объявила о начале акции, по которой защищенный смартфон можно приобрести по цене в 400 долларов и бесплатно получить беспроводные наушники стоимостью 40 долларов. Старт розничных продаж запланирован на 11 декабря.

Напомним, что новинка оснащается поддержкой мобильных сетей пятого поколения, батареей ёмкостью 8000 мАч, 6,67-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 800, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп, 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, защитой согласно американскому военному стандарту MIL-STD-810G, а также защитой от воды и пыли согласно степеням защиты IP68 и IP69K, которые подразумевают погружение в воду на глубину до 1,5 м в течение 30 минут и устойчивость воздействию высокого давления воды.

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